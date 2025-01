MN24 – Walker Milan, terminate le visite mediche del terzino. Ora l’idoneità

Walker Milan, il terzino inglese, primo acquisto rossonero di gennaio, ha terminato le visite mediche. Ora passaggio in idoneità

Come appreso da Milannews24, Kyle Walker, primo acquisto del calciomercato Milan di gennaio, ha terminato da poco le visite mediche con il club rossonero.

Il nuovo acquisto rossonero, arrivato oggi all’orario di pranzo in città, adesso si dirigerà al Centro Ambrosiano per ottenere l’idoneità sportiva. Quindi andrà a Casa Milan per la firma sul contratto. Successivamente la visite in sede per la firma e la conseguente ufficialità.