Walker Milan, svolta importantissima per l’affare: ci sono le cifre, la mossa di Ibrahimovic. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Come riportato da Mike McGrath, giornalista per The Daily Telegraph, ci sono importantissime novità sulla trattativa del Milan per Walker.

«Il Milan cerca di finalizzare l’accordo con Kyle Walker nei prossimi giorni. Si parla di un contratto di 2,5 anni fino al 2027 per il capitano del Manchester City. Zlatan Ibrahimovic ha giocato un ruolo importante affinché il trasferimento fosse possibile. Niente di definitivo ma si muoverà rapidamente»