Vos, ELOGI A NON FINIRE per il nuovo gioiellino: «Dovesse CONTINUARE così Fonseca…». Il commento del Corriere dello Sport

Silvano Vos, nuovo gioiellino del Milan Futuro, si è messo già in mostra nella partita contro il Carpi, pareggiata per 1-1. L’inizio è stato davvero promettente e, inevitabilmente, sono crescite le attenzioni su di lui. Di seguito il commento del Corriere dello Sport.

CORRIERE DELLO SPORT SU VOS – «Vos, il biglietto da visita è vincente. Si è subito messo in mostra in Serie C nel Milan Futuro”. Si trattava solo della prima partita ma se dovesse continuare così, inevitabilmente gli occhi di Fonseca potrebbero posarsi su di lui».