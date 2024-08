Vos Milan, il colpo SI AVVICINA? Arriva l’INDIZIO dai convocati dell’Ajax per il prossimo match contro lo Jagiellonia

Silvano Vos è l’ultima idea del mercato Milan per rinforzare ulteriormente il reparto di centrocampo. Più che un’idea è un obiettivo concreto della società, che avrebbe già trovato l’accordo con l’entourage del calciatore sia per quanto riguarda l’ingaggio che gli anni di contratto. Intanto arrivano degli indizi che potrebbero far pensare ad un trasferimento sempre più vicino per il centrocampista diciannovenne.

L’olandese infatti è stato escluso dalla lista dei convocati diramata dal tecnico dell’Ajax, Francesco Farioli, per la prossima sfida contro lo Jagiellona valevole per i playoff di Europa League. Presente, invece il nuovo arrivato Daniele Rugani.