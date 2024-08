Vos Milan, FISSATA la DEADLINE per la chiusura del colpo! Cifre e DETTAGLI, c’è un importante RETROSCENA

Vos-Milan, fissata la deadline per la chiusura del colpo dall’Ajax! Cifre, dettagli e l’importante retroscena. Le ultime

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan si appresta a chiudere il colpo Vos:

PAROLE – «Il Milan ha in programma di chiudere Vos dall’Ajax intorno ai 5/6 milioni di euro proprio negli ultimissimi giorni di mercato. La strategia è stata chiara: Pini Zahavi, agente del classe 2005, sta lavorando con i Lancieri per strappare le migliori condizioni possibili e sa che arriveranno proprio in prossimità del gong finale. Vos ha già un accordo totale con il Milan per un contratto di 4 anni con opzione per il quinto. La stretta di mano con i dirigenti rossoneri vale molto, tanto. Ecco perché non sono state prese in considerazione le altre offerte arrivate nelle ultime ore».