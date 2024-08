Vos Milan, il nuovo acquisto ha FIRMATO: grandissima NOVITÀ sulla durata del CONTRATTO, tutti i dettagli

Silvano Vos ha firmato il contratto con il Milan. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il centrocampista che arriva dall’Ajax diventerà ufficialmente nelle prossime ore un nuovo giocatore rossonero.

Contratto dalla durata per 5 anni oltre a tutti i dettagli di cui eravamo già a conoscenza. 3 milioni di euro più bonus per accaparrarsi il talento olandese. Attesa solo per il comunicato ufficiale.