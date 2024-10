Vieira non dà speranze al Milan: «L’Inter è la più forte». Poi punge la Juve

Vieira in un’intervista Dazn ha parlato di Inter e Juve lanciando anche un messaggio indiretto al Milan. Le dichiarazioni del triplo ex

Vieira in un’intervista a Dazn ha parlato di Inter e Juve lanciando anche un messaggio indiretto al Milan. Le dichiarazioni del triplo ex.

VIEIRA – «Credo che l’Inter sia la squadra più forte, soprattutto a centrocampo dove c’è esperienza e qualità individuale. Partita con la Juve? Quando ero all’Inter queste partite erano sempre importanti e anche molto difficili da giocare. Erano partite più importanti per l’Inter che per la Juve, perché c’era sempre questa frustrazione verso la Juve che secondo i tifosi vinceva i campionati senza meritare, è sempre stata una partita molto difficile da giocare anche per la pressione e le tensioni prima di scendere in campo, era una partita che non si poteva perdere».