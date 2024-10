Verona Monza 0-3: Nesta sbanca il Bentegodi nel Monday Night

Verona Monza 0-3: Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, sbanca il Bentegodi nel Monday Night. Il resoconto

Risultato senza appello nel monday night dell’ottava giornata di Serie A con il Monza che ha battuto l’Hellas Verona al Bentegodi per 0-3 grazie alla doppietta di Dany Mota Carvalho e alla rete di Alessandro Bianco.

Prima vittoria in campionato per la squadra di Alessandro Nesta, ex difensore Milan. I brianzoli che possono festeggiare il primo successo in questo campionato di Serie A.