Verona Milan, c’è anche Zeroli tra i convocati: il giovane ha recuperato dal problema fisico!

Verona Milan, c’è anche il giovane capitano del Milan Futuro Zeroli tra i convocati per Verona: ha recuperato dal problema fisico!

Verso Verona Milan ci sarà anche Kevin Zeroli tra i giovani che saranno aggregati questa sera alla prima squadra. Paulo Fonseca potrebbe anche decidere di dare spazio al giovane capitano del Milan Futuro vista l’emergenza in centrocampo.

Nelle ultime settimane il giocatore è rimasto lontano dai campi per un problema fisico. Per lui l’esordio in Serie A in questa stagione è già arrivato nella gara casalinga contro il Venezia.