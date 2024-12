Verona Milan, Fonseca spiazza tutti! Gioca lui a centrocampo, scelta che non si aspettava nessuno

Verona Milan, Paulo Fonseca è pronto a sorprendere: Terracciano titolare a centrocampo con Fofana e Reijnders trequartista

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, è pronto a sorprendere per quanto riguarda le scelte di formazione in vista della delicata sfida di questa sera contro il Verona.

A centrocampo dovrebbe infatti giocare Filippo Terracciano in coppia con Fofana, insostituibile, con Reijnders che occuperebbe il ruolo di trequartista alle spalle di Tammy Abraham con Liberali inizialmente in panchina.