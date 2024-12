Verona Milan, Fonseca lancia il pupillo di Leao? Tentazione incredibile, cosa può succedere

Verona Milan, Paulo Fonseca potrebbe lanciare a sorpresa Silvano Vos nella gara di venerdì sera contro il Verona: le ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca ha una clamorosa tentazione in vista della gara di venerdì sera tra Verona e Milan.

Nell’ultimo turno di campionato sedevano in panchina anche altri giovanissimi: da Torriani a

Bartesaghi a Silvano Vos. I primi due hanno già esordito con i grandi, l’olandese no ed è

considerato uno dei più pronti della squadra Under23. Ci sono allora tutte le condizioni perché

il prossimo debuttante sia lui. Un altro fratello maggiore di Camarda: Vos è un 2005 e ha

già giocato con i grandi nell’Ajax, 13 presenze in campionato e tre in Europa League. È considerato un centrocampista duttile e di grande talento e potenzialità. Fonseca vuole essere l’allenatore che per primo proverà a metterle in atto con continuità in un club di prima

fascia. Nel frattempo anche il nuovo Leao, più leader e meno egocentrico, si prende cura del giovane compagno: in una storia Instagram il portoghese ha posato con lui definendolo “fratello”. E con Musah che resterà out anche a Verona, in attesa del recupero di Bennacer, e con Fofana a rischio squalifica, Silvano scalpita.