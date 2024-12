Verona Milan, l’analisi di Bucchi: «Prestazione non scintillante, ma senza di loro era difficile sbloccare la partita»

Verona Milan, Bucchi in esclusiva analizza la vittoria per 0-1 dei rossoneri: «Credo che ci siano alla base delle difficoltà oggettive»

Bucchi in esclusiva a Milannews24 ha analizzato la vittoria del Milan contro il Verona per 0-1.

VERONA MILAN – «La prestazione senza dubbio non è stata scintillante. Credo che ci siano però alla base delle difficoltà oggettive. Innanzitutto una squadra come il Verona che in casa diventa molto ostica quando riesce a trovare le misure, arrivava poi da un successo in trasferta. Molto attenta, molto accorta, ha chiuso tutti gli spazi non concedendo campo inizialmente a Leao e successivamente a Jimenez e Chukwueze, tutti giocatori che negli spazi possono creare difficoltà. Poi sicuramente non avere a disposizione alcuni giocatori importanti come Morata, l’infortunio di Leao, Pulisic, Okafor, Loftus-Cheek e Musah. Tanti giocatori che possono avere il guizzo per sbloccare partite come quella di ieri sera (venerdì ndr) che sono chiuse e difficili e magari possono diventare tutt’altro come è successo anche all’Inter che ha sbloccato la partita con la giocata di un singolo e poi ha trovato vita facile».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA INTEGRALE