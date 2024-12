Verona Milan, posizione a sorpresa per Alex Jimenez: Fonseca l’ha provato anche lì in allenamento

Verona Milan, Paulo Fonseca potrebbe optare per una posizione a sorpresa per Alex Jimenez: il classe 2005 esterno alto a destra?

Come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe esserci una clamorosa novità di formazione nel Milan in vista della sfida di domani contro il Verona.

Le prime prove tattiche di ieri hanno dato qualche indicazione in più anche su chi mancherà

Morata in attacco. A causa delle assenze di Pulisic, Loftus-Cheek, Musah e Okafor, Fonseca dovrà ricorrere o nuovamente la classe 2007 Liberali da trequartista centrale, o alla doppia punta, come già successo nel derby di settembre. Ad oggi, Abraham é favorito su Camarda. Da non escludere l’opzione Jimenez esterno alto a destra.