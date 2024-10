Ventola elogia il Milan e Fonseca: «Contro l’Udinese mi è piaciuto e complimenti a Fonseca che non guarda in faccia nessuno»

Le parole di Nicola Ventola rilasciate a Viva el futbol riguardo la situazione che si vive in casa Milan e il caso Rafael Leao

Intervenuto ai microfoni del programma Vivaelfutbol, l’ex calciatore Nicola Ventola ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo il presente che si vive in casa Milan.

PAROLE – «Sapete che ho la stima del Milan. Nei primi 35 minuti contro l’Udinese prima di espulsione il Milan mi è piaciuto con Pulisic piu avanti, Chukeuze e Okafor che facevano le due fasi con personalità, cercavano il dribbling e avevano continuità di gioco. Se tutti gli 11 seguono questo allenatore che mi è piaciuto perche ha capito che dopo le dichiarazioni che aveva fatto un po’ ingenuamente sui rigori e le direttive non rispettate, ha fatto capire chi comanda e le sue scelte. Leao aveva fatto più che bene in nazionale col Portogallo, magari era un pretesto non per metterlo in panchina ma magari per farlo giocare con continuità, invece ha fatto le sue scelte. Il Milan ha sofferto, si è abbassato, ha saputo difendersi. Il Milan in 11 mi è piaciuto per spirito e per maniera con cui costruiva il gioco e arrivava in porta. Complimenti a Fonseca che non guarda in faccia a nessuno: quando merita di giocare qualcun altro è giusto che sia cos».