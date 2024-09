Turci SICURO: «Reijnders è un giocatore da TANTI gol. Non CONOSCE le sue potenzialità e a Pioli dissi... »

Le parole di Tommaso Turci ai microfoni di DAZN su Reijnders e sul suo grandissimo momento di forma in maglia Milan

Intervenuto ai microfoni di TUTTI IN THE BOX, su DAZN, il giornalista Tommaso Turci ha parlato così del centrocampista del Milan Tijjani Reijnders, autore dell’assist per il gol di Gabbia decisivo nel derby contro l’Inter.

PAROLE – «Reijnders veniva da un gol a Lecce e io ho chiesto a Pioli: “Quand’è che questo giocatore diventerà un giocatore da doppia cifra”. Perché Reijnders, per quanto volte va a riempire l’area, la conclusione che ha dal limite, per quante occasioni a a costruire per i compagni in area avversaria, è un giocatore che può realmente segnare tanti gol. E secondo me non lo sa neanche lui quanti ne può fare. La sua posizione è quella, lui è una mezz’ala avanzata, quasi trequartista. Noi a volte abbiamo addirittura pensato ad inizio stagione: “Ma perché il Milan non gioca 4-3-3 con un Reijnders lì davanti alla difesa mediano?”. Ma è sprecato lì, Reijnders è uno che deve attaccare la porta, è uno che ha dei gol nelle gambe, e non lo sa neanche lui».