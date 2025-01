Trincao Milan, i rossoneri prendono tempo! Il prezzo spaventa. Lui l’obiettivo principale del club rossonero

Trincao Milan, il club rossonero prende tempo sull’esterno proposto da Jorge Mendes: l’obiettivo del Diavolo è Marcus Rashford

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, il calciomercato Milan ha una strategia precisa per quanto riguarda i rinforzi a gennaio per il reparto d’attacco.

Trincao: con una proposta da 25-30 milioni lo si prende, ma il Milan al momento non è nelle condizioni di fare una proposta così importante. E soprattutto, aspetta Rashford e può permetterselo. A metà gennaio, gli allarmi di fine mercato sono lontani.