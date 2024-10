Trezeguet: «Scudetto? Il Milan è dietro a Inter, Napoli e Juve, vi spiego»

Trezeguet alla Gazzetta dello Sport ha spiegato perché non vede il Milan tra le favorite nella lotta scudetto. Le dichiarazioni

Trezeguet in una intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche del Milan riguardo la lotta scudetto.

CHI E’ FAVORITA PER LO SCUDETTO – «L’Inter resta forte e completa. Il Napoli di Conte lotterà fino alla fine e si vede già la sua mano negli azzurri. La Juventus ha iniziato un percorso interessante con Thiago Motta, è partita bene e deve restare in scia per provare ad approfittarne. Il Milan lo vedo dietro queste tre».

