Tournée Milan, inizia il Pre-Season Tour: SVELATA la sede degli allenamenti rossoneri a New York. Tutti i DETTAGLI sul soggiorno dei rossoneri negli USA

Il Milan, nella notte italiana, è sbarcato a New York dove domani alla mezzanotte italiana, tra sabato e domenica, apriranno la loro tournée a stelle e striscie contro il Manchester City. Poi ci saranno le gare al Soldier Field di Chicago contro il Real Madrid e quindi al M&T Bank Stadium di Baltimore contro il Barcellona.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la sede degli allenamenti rossoneri saranno le strutture della The Pingry School, definita come una delle High School più rinomate di tutta l’America. L’istituto si trova di fronte a New York, nel New Jersey.