Totti torna a giocare? Zazzaroni svela: «Sulla squadra che lo ha cercato posso dirvi questa cosa»

Totti torna a giocare? Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha svelato che non è stata la Roma a fare la proposta all’ex calciatore

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni ha parlato così di Francesco Totti, accostato in passato anche al calciomercato Milan:

PAROLE – «Nei giorni scorsi, durante uno scambio di messaggi, è stato proprio Francesco a rivelarmi di aver ricevuto una proposta da una squadra di Serie A, aggiungendo però di aver lasciato perdere perché non si trattava della Roma: il campione che ha legato la carriera a una sola squadra, per la quale – in tempi diversi – ha rifiutato le megaofferte di Real Madrid, Milan, Juve e Inter, non può certo vedersi con addosso altri colori. Nemmeno nella seconda vita. La squadra mossasi per Francesco non è – come ricordato – la Roma che da tempo fa di tutto per tenersi a distanza di sicurezza dalla figura più importante e amata della sua storia. Una spiegazione? Mai fornita. Totti troppo ingombrante? Non posso nemmeno immaginare che sia solo questo il motivo».