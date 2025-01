Torino Parma 0-0: poche emozioni, ci prova solo Mihaila. Il resoconto del match

Torino Parma 0-0: gara molto noiosa con pochissime emozioni. Spicca solo un palo di Mihaila. Il resoconto del match

Nella gara delle 18 e valida per la 19esima giornata di Serie A, Torino e Parma, capace di vincere con il Milan alla seconda giornata, non si fanno male.

Passano 60 secondi ed è Mihaila a inventarsi un destro dal limite che si stampa sul primo palo, strozzandogli in gola l’urlo del gol. Al 93′ invece è Adams a provarci, calciando in caduta dopo una mischia in area, ma mettendo alto sopra la porta difesa da Suzuki. Il giapponese è decisivo nel finale al 95′ con una parata straordinaria su Linetty, che aveva trovato l’angolo alto alla sua sinistra da fuori area.