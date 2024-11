Tomori Milan, l’ultima indiscrezione sul futuro dell’inglese è da non credere! Decisione di Fonseca, spunta il clamoroso retroscena

Tomori Milan, il centrale inglese è scalato a quarta scelta nelle gerarchie di Paulo Fonseca: c’entra la gara contro la Fiorentina

Come riportato da calciomercato.com, potrebbe cambiare nel calciomercato Milan il futuro di Fikayo Tomori:

PAROLE – «Momento difficile per Tomori al Milan: in questo momento della stagione il difensore inglese è scivolato a quarta scelta per Fonseca. E pensare che il tecnico portoghese aveva indicato, solo un mese fa, nella coppia Tomori-Gabbia quella titolare. Qualcosa è cambiato dopo la trasferta di Firenze quando Fikayo si rese protagonista di un episodio di insubordinazione in occasione del rigore calciato,male, da Abraham».