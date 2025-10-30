Tomori verso il forfait per Milan Roma! Le ultimissime sulle condizioni dell’inglese. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Cresce l’ansia in casa Milan in vista del cruciale big match di campionato contro la Roma. La difesa del Diavolo rischia seriamente di perdere il suo pilastro, Fikayo Tomori, per l’importante scontro diretto. A rilanciare l’indiscrezione è stato il giornalista di Sky Sport, Peppe Di Stefano (o Alessandro Baiocchini, a seconda delle fonti), che ha espresso forte pessimismo sulle condizioni del centrale inglese.

L’infortunio risale all’ultima gara di campionato contro l’Atalanta: pur avendo giocato tutti i 90 minuti, il difensore inglese ha accusato un problema al ginocchio destro in seguito a uno scontro di gioco. Sebbene gli esami strumentali abbiano escluso lesioni gravi, il persistere di un forte dolore muscolare dovuto a una contusione e un gonfioreall’articolazione rendono il suo recupero per la gara di domenica estremamente difficile.

La fonte, Baiocchini di Sky Sport, è stata chiara: “Tomori molto probabilmente non ci sarà con la Roma, ci sono poche chance di recupero”.

La Difesa Rossonera in Emergenza: Le Soluzioni di Allegri

L’assenza di Fikayo Tomori, il muro difensivo che rappresenta un punto fermo per la retroguardia del Milan, rappresenterebbe un grave problema per l’allenatore Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, già alle prese con diverse assenze nel reparto arretrato e con la necessità di bilanciare la squadra, si ritroverebbe costretto a riorganizzare il pacchetto arretrato in un momento delicato.

Nello schema a tre difensori prediletto da Allegri, la probabile assenza del numero 23 spalanca le porte a una scelta quasi obbligata in quel ruolo: Koni De Winter. Il giovane difensore belga, rientrato dai prestiti e voluto fortemente anche dal nuovo DS Igli Tare, è il candidato principale per completare il terzetto al fianco di Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. De Winter si è già messo in mostra in alcune occasioni, ma subentrare in un match di tale importanza, contro un attacco fisico come quello della Roma, rappresenterebbe un banco di prova cruciale.

Implicazioni per la Rincorsa all’Europa

La sfida contro la Roma è fondamentale per le ambizioni di alta classifica e la rincorsa del Diavolo ai posti che contano per l’Europa. L’affidabilità e la velocità di Tomori sono preziose per l’impostazione tattica di Allegri, specialmente contro avversari rapidi e strutturati.

Lo staff medico rossonero continuerà a monitorare le condizioni del giocatore ora dopo ora, sperando in un miglioramento last-minute. Tuttavia, l’orientamento attuale spinge alla prudenza, per evitare ricadute che potrebbero allontanare il difensore dal campo per un periodo più lungo. Il destino del forte centrale inglese si deciderà nelle prossime ore, ma l’ansia in casa Milan è palpabile.