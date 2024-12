Tomori Milan, l’addio sembra vicino: queste le richieste arrivate al difensore! E ci sono due club di Serie A

La situazione Tomori Milan continua a tenere sulle spine i tifosi rossoneri. L’addio del difensore sembra molto vicino, considerando anche le diverse richieste che sopraggiungono da tutta Europa. Cosi la Gazzetta:

PAROLE – “A Tomori le richieste non mancano. Un sondaggio l’ha fatto il Napoli e piace parecchio alla Juve. A Casa Milan però preferiscono la pista estera. In Premier è soprattutto il Newcastle ad aver mostrato interesse, sullo sfondo il West Ham. Prezzo? Non si scende dai 20-25M“.