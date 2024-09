Tifosi Milan, Costacurta li DIFENDE! Dura presa di POSIZIONE dell’ex rossonero, l’ha detto VERAMENTE

Tifosi Milan, Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha difeso i supporters del Diavolo: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Sky, Alessandro Costacurta ha dichiarato:

PAROLE – «Il pubblico del Milan è abituato bene. È abituato ad una squadra con giocatori che facevano di tutto per vincere. Oggi, al Milan, non ci sono giocatori che fanno di tutto per vincere. E finché non convinci quei giocatori a fare di tutto per vincere, perdi e fai anche brutte figure. Il pubblico quello lo ha visto, per questo quelle scene».