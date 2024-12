Tifosi Milan in protesta contro il caro biglietti: «Non siamo clienti, da anni coloriamo San Siro e la società non ne tiene conto». Il comunicato

L’Associazione Italiana Milan Club con un comunicato pubblicato via social ha protestato contro il caro biglietti delle partite a San Siro del Milan. Ecco cosa hanno scritto i tifosi.

iL COMUNICATO – SIAMO TIFOSI, NON CLIENTI!



Abbonati trattati come i turisti e i tifosi occasionali, anzi peggio.

E’ questa l’amara considerazione che ci portiamo dietro da mesi ed oggi ne abbiamo avuto un’ulteriore riprova con la pubblicazione del listino prezzi dell’ultima partita di Champions.

Prendiamo come esempio 2ºblu e 2ºverde, settori dove i Milan Club hanno il numero più elevato di abbonamenti:



COSTO SINGOLA PARTITA IN PRELAZIONE PER ABBONATI

Milan-Liverpool 64€

Milan-Brugges 24€

Milan-Stella Rossa 14€

Milan-Girona 19€

TOTALE 121€

Con buona pace degli “stronzi” della tifoseria organizzata (e pochi altri fedelissimi) che hanno sottoscritto il minipack ancor prima del sorteggio così come imposto dalla società, pagando ben 159€ (40€ a partita!!!). E lo stesso paragone lo si può fare con tutti gli altri settori dello stadio, basta confrontare i listini prezzi di tutte le partite.



É ormai appurato di come la politica commerciale di questa società non tenga conto dei tifosi che da anni colorano San Siro, basta che lo stadio si riempia di marionette e turisti che strapagano i biglietti nelle partite di cartello (contro la Juve curve a 124€, 3ºrosso a 114€ e 1ºblu/verde a 154€!!!, solo per citare i settori più POPOLARI), concedendo alle famiglie di andare allo stadio solo nelle partite “inutili”regalando i biglietti a 2€ pur di riempire lo stadio.

Per non parlare degli sponsor e degli amici……..”