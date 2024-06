Tiago Santos Milan, l’affare si complica: ecco lo SCENARIO che sta gelando i rossoneri. TUTTI gli aggiornamenti

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda il futuro di Tiago Santos, terzino di proprietà del Lille che piace molto anche ai rossoneri. Il portoghese è un fedelissimo di Fonseca, che lo vorrebbe con sé anche a Milano, ma la trattativa è tutt’altro che semplice.

Il club francese infatti non avrebbe particolare fretta a cedere il suo giocatore né ha bisogno allo stato attuale delle cose di fare cassa. Per questo motivo potrebbe goderselo almeno per un’altra stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.