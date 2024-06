Thuram tiene i piedi per terra: «Non sarò l’erede di Giroud nella Francia. Posso dire questo»

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, ha parlato dal ritiro della Francia. Le sue dichiarazioni su Giroud

Marcus Thuram ha parlato ad AS, svelando anche questo particolare sull’ormai ex Milan Giroud. Le dichiarazioni.

PRONTO A SOSTITUIRE GIROUD – «Mi sento pronto a essere il numero 9 della Francia ma non dirò che sarò l’erede di Giroud. Ho firmato per l’Inter la scorsa estate per entrare in una nuova dimensione e aprire un nuovo capitolo, mi sono assunto delle responsabilità in questa stagione e sono pronto a essere il 9 della Francia. L’obiettivo è confermare in un grande torneo come gli Europei quanto fatto di buono all’Inter».

L’INTERVISTA DI THURAM AD AS