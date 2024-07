Thiaw Newcastle, SVOLTA nel futuro del difensore! Il Milan può dire sì a questa OFFERTA. Gli aggiornamenti

Possibile svolta nel futuro di Malick Thiaw e per quanto riguarda il calciomercato Milan. Ormai da diverse settimane il Newcastle è in pressing sul centrale, per il quale i rossoneri attendono un’offerta migliorativa.

Con il sempre più probabile arrivo di Pavlovic dal Salisburgo il Diavolo potrebbe aprire in maniera concreta alla cessione del tedesco ma per proposte da almeno 40 milioni di euro. Potrebbero essere giorni decisivi.