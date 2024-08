Thiaw Milan, l’ultima INDISCREZIONE non se l’aspettava NESSUNO! Furlani SPIAZZATO, così cambia il futuro

Thiaw-Milan, l’ultima indiscrezione dall’Inghilterra cambia il futuro del difensore centrale tedesco: Newcastle fuori dalla corsa

Come riportato da Tuttosport, potrebbe cambiare nel calciomercato Milan il futuro di Malick Thiaw, dato nelle ultime settimane come possibile partente direzione Newcastle. Il club inglese avrebbe deciso di ritirarsi dalla corsa al difensore tedesco che per i rossoneri ha una valutazione di almeno 40 milioni di euro.

Senza l’uscita di Thiaw il Milan non interverrà più nel reparto dei centrali avendo oltre al tedesco i vari Tomori, Pavlovic, Gabbia e Kalulu.