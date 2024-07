Thiaw Milan, dall’Inghilterra NON HANNO DUBBI! Accordo in definizione con QUEL club, TUTTI i dettagli

Thiaw-Milan, dall’Inghilterra non hanno dubbi: accordo in definizione con il Newcastle per il difensore centrale tedesco

Come riportato da Hitc.com, noto portale inglese, il calciomercato Milan è vicinissimo alla chiusura dell’operazione Malick Thiaw con il Newcastle. La trattativa, secondo fonti d’oltremanica, si starebbe per chiudere sulla base di 35 milioni di sterline, al cambio circa 41 milioni di euro, bonus inclusi.

Il calciatore ha già dato il suo ok all’eventuale trasferimento: si attendono riscontri anche in Italia sul tema. Sono ore molto calde. Se l’operazione dovesse andare in porto ci sarebbe poi da capire se il Milan tornerà sul mercato dei centrali dopo l’imminente arrivo di Pavlovic.