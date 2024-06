Thiaw Milan, Romano SVELA: «Il Newcastle ha offerto QUESTO giocatore, trattativa non decollata perchè...»

Thiaw-Milan, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha svelato un retroscena sull’interesse del Newcastle per il difensore

Negli ultimi giorni si è parlato di un forte interesse del Newcastle per Malick Thiaw, calciatore considerato cedibile nell’attuale calciomercato Milan. Ecco il retroscena:

PAROLE – «Il Newcastle è in una situazione difficile con il FFP. All’inizio della settimana hanno avuto contatti con il Milan per discutere di una possibilità: Thiaw al Newcastle e Trippier al Milan. Ma poi non sono riusciti ad avanzare per diverse ragioni».