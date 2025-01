Thiago Motta in conferenza: «Anche nel primo tempo siamo stati superiori. Ha sempre un sapore speciale battere le big»

Condividi via email

Thiago Motta al termine di Juventus Milan è intervenuto in conferenza stampa per commentare la sfida dell’Allianz

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa dopo Juve Milan, valida la 21ª giornata di Serie A 2024/25. Queste le sue parole:

DOMINIO NEL SECONDO TEMPO – «Anche nel primo tempo siamo stati superiori. Durante tutta la partita abbiamo fatto meglio dell’avversario quindi la vittoria di stasera è meritata».

IMBUCATE NEI PRIMI MINUTI – «Alla fine sono errori che dobbiamo migliorare e correggere nelle prossime partite. Siamo stati bene in campo, abbiamo fatto 95′ in superiorità rispetto all’avversario».

SAPORE DELLA VITTORIA – «Sempre un grande sapore vincere una partita contro una grande squadra e contro un avversaria che ha grandi giocatori e un allenatore di grande esperienza. Questi sono tre punti molto importanti per noi. Ringrazio i tifosi per il supporto che danno alla squadra, se lo meritano per l’impegno e la voglia di fare. Delle volte commettiamo degli errori ma l’impegno massimo c’è sempre stato».

YILDIZ – «L’ho sostituito all’intervallo perché ha sentito un po’ l’adduttore. Immagino e spero non sarà nulla di grave, valuteremo come sta».