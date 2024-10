Thiago Motta non cambia idea: «Inter e Napoli sono favorite per lo scudetto. La Juve? Vediamo...»

Thiago Motta a Dazn ha svelato quali sono le squadre favorite per lo scudetto secondo lui. Le dichiarazioni dopo Inter Juve

Thiago Motta a Dazn dopo Inter Juve ha escluso il Milan dalle favorite per lo scudetto, svelando quali squadre sono davanti a tutte nella corsa al titolo secondo lui.

JUVE DA SCUDETTO – «In questo momento abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra che insieme al Napoli è la favorita per lo Scudetto. Non è un’opinione, l’Inter deve vincere, il Napoli meno di due anni fa lo ha vinto e ha mantenuto una grande base di squadra. E’ un fatto, sono due squadre che stanno avanti e possono competere per vincere fino alla fine. Oggi buona prestazione ma teniamo i piedi per terra. Andiamo ad affrontare il Parma in casa, vediamo che storia sarà. Se si apriranno, giocheranno aperti. Noi continuiamo sulla nostra strada, con la nostra idea, con il nostro percorso e vediamo quando sarà il momento cosa siamo capaci di fare».

