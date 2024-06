Theo Hernandez Milan, SVOLTA nel futuro del francese: questo club si tira indietro. NOVITÀ

Theo Hernandez Milan, SVOLTA nel futuro del francese: questo club ha deciso di tirarsi indietro. Tutte le NOVITÀ

Possibile svolta nel futuro di Theo Hernandez. Come riportato da ESPN, il Real Madrid avrebbe deciso di puntare tutto su Alphonso Davies del Bayern Monaco come nuovo rinforzo per la corsia di sinistra.

Un affare che, se dovesse andare in porto, escluderebbe di fatto i Blancos dalla possibilità di assicurarsi anche Theo Hernandez. Il terzino del Milan è sempre stato nella lista del Real come alternativa nel ruolo.