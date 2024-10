Theo Hernandez Milan, le ultimissime sul rinnovo: il francese lascia questi segnali

Theo Hernandez Milan, le ultimissime sul rinnovo: il francese non ha ancora trovato l’accordo e va in scadenza nel 2026

Il rinnovo di Theo Hernandez continua a essere una questione non risolta. Tra il giocatore e il Milan, infatti, non è ancora stato trovato l’accordo per il prolungamento di contratto in scadenza nel 2026. Di seguito gli ultimi aggiornamenti rilasciati da SportMediaset sul giocatore attualmente impegnato in Nations League.

THEO HERNANDEZ MILAN – «Theo Hernandez sembra irrequieto. Sullo sfondo, anche se le parole di Ibrahimovic di quest’estate avevano rassicurato i tifosi, c’è ancora un rinnovo da formalizzare. Il rosso preso contro la Fiorentina, comunque, non è piaciuto alla società»