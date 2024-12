Theo Hernandez Milan, per il rinnovo filtra ottimismo: c’è l’offerta, ma in estate… La situazione dopo l’incontro con l’agente

Il Milan vorrebbe definire in breve tempo la questione del rinnovo di contratto di Theo Hernandez, attualmente in scadenza nel 2026.

A riferirlo è Baiocchini a Sky Sport spiegando che l’idea dei rossoneri sarebbe quella di aumenatare lo stipendio del francese da 4 milioni più bonus a 5 milioni più bonus, quanto i giocatori più importanti come Leao. Filtra ottimismo sulla fumata bianca, con le parti che si riaggiorneranno in estate. Il Milan, infatti, nella sessione estiva di mercato potrebbe ugualmente prendere in considerazione una grande offerta per lasciar partire Theo Hernandez.