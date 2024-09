Theo Hernandez, lo SCATTO social è a tinte rossonere! C’entra un GRANDE ex

Theo Hernandez, scatto social del terzino del Milan in compagnia di Gianluigi Donnarumma, ex portiere rossonero

Attraverso il proprio profilo Instagram, Theo Hernandez, terzino del Milan in ritiro con la Francia, prossima avversaria dell’Italia in Nations League, ha postato una storia in compagnia dell’ex portiere rossonero Gianluigi Donnarumma.

La gara tra Francia e Italia andrà in scena domani sera e sarà la prima giornata della nuova Nations League: il classe ’97 vuole mettersi alle spalle le ultime polemiche a tinte rossonere.