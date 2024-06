Theo Hernandez Milan, Pedullà lancia l’ALLARME: «Lui e Ibrahimovic parlano due lingue diverse». L’analisi del giornalista

Attraverso un suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul futuro di Theo Hernandez, che spinge per il rinnovo col Milan ma potrebbe ottenere l’effetto opposto, portando ad una sua cessione. Il giornalista evidenzia una certa distanza di vedute con Ibrahimovic.

I DETTAGLI – «(Ibrahimovic, ndr) Ha aggiunto che Maignan, Theo Hernandez e Leao sono destinati a restare in rossonero perché sono pilastri insostituibili e perché non gli risultava che la loro idea fosse diversa (…). Peccato, però, che appena il giorno dopo Theo abbia detto esattamente il contrario, con diversi punti di domanda sul suo futuro, come se dovesse meditare a lungo prima di prendere una decisione definitiva. Sappiamo bene che diversi club (Bayern in testa, una situazione collegata a Davies) hanno messo gli occhi sul mancino francese, sappiamo anche che la valutazione del Milan non è di sicuro inferiore ai 100 milioni, ma questi sono altri discorsi e al momento non prioritari. Sfugge, invece, un’altra cosa: Ibrahimovic e Theo Hernandez parlano due lingue diverse nel giro di 48 ore, praticamente agli antipodi eppure sono a libro paga dello stesso club».