Theo Hernandez Milan, il club prende posizione sul rinnovo: l’indiscrezione tranquillizza i tifosi

Theo Hernandez Milan, il club prende posizione sul rinnovo: i rossoneri hanno tutta l’intenzione di blindare il francese

Come riportato da Francesco Letizia, noto giornalista, non c’è preoccupazione nel calciomercato Milan per quanto riguarda il discorso legato al rinnovo di Theo Hernandez, squalificato contro Udinese e Bologna:

PAROLE – «Il Milan parla costantemente con Theo di tutti i temi, incluso il rinnovo: non c’è preoccupazione a riguardo, visto che la società vuole prolungare e il giocatore non ha mai detto di voler andare via. Se e quando ci sarà da fare un passaggio con l’agente, verrà fatto».