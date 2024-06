Theo Hernandez Milan, volontà CHIARA del francese! Top club AVVISATI, Ibrahimovic si muove

Theo Hernandez-Milan, volontà chiara del francese: il terzino vuole rimanere in rossonero. Pretendenti avvisate

Come riporta Il Giornale, Theo Hernandez, tema caldo del calciomercato Milan, avrebbe manifestato alla società rossonera l’intenzione di restare a Milanello adeguando il contratto in essere attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Real Madrid e Manchester City hanno chiesto informazioni ma il francese non ha alcuna intenzione di cambiare aria. Per prolungare fino al 2029 Theo Hernandez ha chiesto ad Ibrahimovic un ingaggio da 8 milioni di euro bonus inclusi rispetto ai 4.5 attuali. La prima proposta del club rossonero è stata di 6 milioni netti. Si continua a trattare con fiducia.