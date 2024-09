Theo Hernandez Milan, rossoneri PREOCCUPATI! Calo VISTOSO del francese, un sospetto AGITA i tifosi

Theo Hernandez-Milan, club rossonero preoccupato dal rendimento del francese: nell’aria aleggia un terribile sospetto

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel calciomercato Milan c’è sicuramente grande preoccupazione per le condizioni attuali di Theo Hernandez, apparso svagato non solo nelle prime apparizioni in rossonero ma anche con la maglia della Francia.

Non si può non notare nel francese una certa flessione nell’ultimo anno e mezzo: da capire se il malessere del terzino francese non sia legato alla questione legata al rinnovo di contratto in scadenza a giugno del 2026. Le prossime settimane chiariranno diversi dubbi sul classe ’97.