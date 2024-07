Terracciano Milan, quel club di Serie A si era FATTO AVANTI per il terzino! Secco NO dei rossoneri: il RETROSCENA su quanto successo

Continuano ad arrivare richieste al mercato Milan per i giocatori rossoneri: una di esse riguardava anche Filippo Terracciano, il terzino classe 2003 si è trasferito in rossonero nel mercato invernale dall’Hellas Verona. A fare un tentativo per lui, prendendo informazioni, era stato il Torino.

A riferire questo retroscena è Calciomercato.com, che spiega come il club rossonero abbia risposto in maniera negativa ai granata, confermando come il calciatore rimarrà a Milano.