Terracciano Milan, Fonseca pronto a valutarlo in ritiro: potrebbero aprirsi questi TRE SCENARI. Le ultimissime

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul possibile futuro di Filippo Terracciano, arrivato al Milan nel corso dell’ultima sessione di mercato di gennaio e non certo al 100% di restarci.

Fonseca è pronto a valutarlo in ritiro prima di prendere una decisione definitiva sul suo conto. Potrebbero aprirsi tre scenari: in caso di permanenza sarà il vice Theo Hernandez, altrimenti possibile addio in prestito anche se non si esclude totalmente la cessione definitiva.