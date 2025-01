Condividi via email

Telecronaca Dinamo Zagabria Milan: chi commenterà il match di Champions League. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo Stadio Maksimir andrà in scena la sfida valevole per l’ultimo turno di Champions League tra la Dinamo Zagabria e il Milan. Il match si giocherà alle ore 21:00 di questa sera.

Verrà trasmesso su Sky (canale 253) e in streaming su Sky Go e NOW. La telecronaca del sarà a cura di Massimo Marianella e Riccardo Montolivo. Su Diretta Gol, invece, ci sarà Davide Polizzi.