Tardelli: «Donnarumma? Il suo problema è il rapporto coi tifosi»

Marco Tardelli è tornato a parlare del difficile momento vissuto da Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan: le sue parole

Marco Tardelli, ospite presentazione della collezione di Le Coq Sportif per i 40 anni dalla conquista del ‘Mundial’, ha parlato così di Donnarumma:

«Donnarumma? Sta vivendo un momento particolare, di non grande amore con i tifosi, sia del Milan sia della Nazionale. Un tradimento che sente e che non va bene. È un professionista e va dove deve andare. Vanno lasciati tranquilli di crescere, solo in Italia c’è questa pressione».