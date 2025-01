Supercoppa Italiana: la classifica dei marcatori più prolifici della competizione. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport Lautaro Martinez potrebbe diventare l’attaccante più prolifico della storia della Supercoppa Italiana, competizione a cui parteciperò anche il Milan.

LE PAROLE – «Nella classifica dei marcatori di Supercoppa davanti all’argentino c’è un connazionale, assiduo frequentatore del torneo ai tempi della Juve: Paulo Dybala è a quattro reti in sei diverse partecipazioni. A quota tre Lautaro non soffre di solitudine, seduto tra campioni senza tempo: è appaiato a Ale Del Piero, Samuel Eto’o, Andriy Shevchenko e Carlos Tevez. Soprattutto se andasse avanti oltre la Dea e arrivasse alla finale, Martinez avrebbe poi discrete possibilità di raggiungere l’attuale stella romanista, e magari superarlo pure. Va da sé che mai nessuno sia riuscito a realizzare almeno una rete in quattro edizioni diverse della Coppa, lo stesso Dybala si è fermato un passo prima»