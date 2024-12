Stiller Milan, spunta lui come rinforzo per il centrocampo: chi è e quanto costa. Il talento dello Stoccarda è il nome nuovo

Il nome nuovo del mercato Milan per rinforzare il centrocampo è quello di Stiller dello Stoccarda. A riferirlo è Tuttosport.

Classe 2001, mancino dotato di buon fisico, il talento tedesco è cresciuto nel Bayern Monaco ma è stato lasciato andare via a parametro zero nel 2021. Dopo due anni all’Hoffenheim è passato allo Stoccarda, club con cui ha firmato un contratto da 700 mila euro a stagione fino al 2027. Lo scorso anno è stato tra i protagonisti della cavalcata fino al secondo posto in Bundesliga. Il prezzo? 25-30 milioni, cifra importante per le casse del Milan di Cardinale, abituato a investire al massimo 15-20 per un prospetto del genere. Lo Stoccarda, poi, non sembra intenzionato a venderlo a gennaio, ma a fine stagione sarà difficile trattenerlo. Moncada lo ha seguito spesso. E lo ha promosso.