Pioli ha le idee chiare: le parole del tecnico sul mercato

Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa, ha fatto il punto sul prossimo mercato estivo del Milan: le sue dichiarazioni

In conferenza stampa alla vigilia di Milan-Verona, Stefano Pioli ha parlato così del mercato:

«Intendo giocatori forti, intelligenti non importa l’età, devono poter giocare a certi livelli, adesso dobbiamo per forza lottare per essere competitivi in Italia e in Europa».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA COMPLETA