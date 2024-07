Stapelfeldt Milan Femminile, l’ex rossonera LASCIA il calcio e annuncia: «Ecco cosa farò adesso». Le parole dell’ex calciatrice svizzera

L’ex attaccante del Milan Femminile, Nina Stapelfeldt lascia il calcio giocato a 29 anni. Lo ha annunciato lei stessa sui social: la svizzera spiega come adesso aprirà “Nina Elite training“, una scuola calcio di tecnica individuale per ragazze.

IL MESSAGGIO – «Da bambina non avevo la fortuna di guardare il calcio femminile in tv e ora siamo un riferimento per le nuove generazioni che finalmente hanno delle calciatrici come idoli. Non ho mai avuto la fortuna di avere a disposizione da ragazzina figure specializzate per poter raggiungere il mio massimo ed è questo che voglio ora: spingere le giovani calciatrici di tutti i livelli a diventare la versione migliore di loro stesse».