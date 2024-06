Staff Fonseca Milan: l’allenatore porta LUI a Milanello! NUOVO ingresso in società, lo ha voluto fortemente con sé. Ecco chi è

Secondo quanto riferito da A Bola, Paulo Fonseca porterà con sé al Milan un nuovo membro per il suo staff. Trattasi del match analyst Nélson Diogo Duarte, negli ultimi anni in Portogallo all’Estoril con Vasco Seabra. Fonseca lo ha voluto fortemente a Milanello: Duarte ha 32 anni e in carriera dal 2018 al 2020 ha fatto parte dello staff di Sergio Conceiçao al Porto, mentre negli anni successivi ha fatto parte degli staff del Boavista, del Marítimo e come detto dell’Estoril

Duarte andrà ad aggiungersi al vice di Fonseca, Paulo Ferreira, a Tiago Leal della parte tattica, e a Paulo Mourao, preparatore atletico ex Vitoria Guimaraes, Benfica, Al Nassr e Spartak Mosca.